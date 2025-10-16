Calendrier de l'avent Les Sisters

Inédit : le calendrier de l'Avent officiel Sisters ! Voici le cadeau parfait pour les fans de Marine et Wendy ! Jusqu'à Noël, 24 pochettes remplies de surprises sont à découvrir : mini-livres, stickers, coloriages, cartes à gratter, badge, magnet... des mini-objets exclusifs et collectors pour tous les fans ! Le calendrier indispensable pour attendre Noël avec ses Sisters préférées ! Les Sisters , c'est aussi un jeu de cartes ( La Fête du siècle ), un livre double-face, un carnet secret, un livre collector ( Mène l'enquête avec Marine et Wendy ), un boîte Multi-jeux , des livres de coloriages, un livre de décalcomanies et un roman dont tu es l'héroïne !