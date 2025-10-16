Inscription
Calendrier de l'avent Les Sisters

Dragon d'or, Edition Bamboo

Inédit : le calendrier de l'Avent officiel Sisters ! Voici le cadeau parfait pour les fans de Marine et Wendy ! Jusqu'à Noël, 24 pochettes remplies de surprises sont à découvrir : mini-livres, stickers, coloriages, cartes à gratter, badge, magnet... des mini-objets exclusifs et collectors pour tous les fans ! Le calendrier indispensable pour attendre Noël avec ses Sisters préférées ! Les Sisters , c'est aussi un jeu de cartes ( La Fête du siècle ), un livre double-face, un carnet secret, un livre collector ( Mène l'enquête avec Marine et Wendy ), un boîte Multi-jeux , des livres de coloriages, un livre de décalcomanies et un roman dont tu es l'héroïne !

Par Dragon d'or, Edition Bamboo
Chez Les Livres du Dragon d'Or

Auteur

Dragon d'or, Edition Bamboo

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

calendrier de l'avent

Calendrier de l'avent Les Sisters

Dragon d'or, Edition Bamboo

Paru le 16/10/2025

Les Livres du Dragon d'Or

19,95 €

