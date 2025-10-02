Une ode à la famille Ensemble, nous voyageons à travers la vie, comme une meute de loups, même si un jour, tu quitteras le groupe pour fonder ta propre famille, encore plus puissante. Ensemble, nous sommes comme une famille de lions ; même si nous sommes séparés, tu ressentiras toujours la force et la fierté que nous partageons dans notre coeur. Les pinceaux de Sarah Maycock créent au fil des pages des tableaux somptueux sur différentes familles à travers la nature. Cet ouvrage est une ode à la famille rassembleuse, la tribu puissante et soudée, ainsi qu'au besoin de voir les petits un jour quitter le nid et trouver leur propre voie. Car les liens de la famille restent en nous pour toujours.