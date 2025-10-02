Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Ensemble

Sarah Maycock

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une ode à la famille Ensemble, nous voyageons à travers la vie, comme une meute de loups, même si un jour, tu quitteras le groupe pour fonder ta propre famille, encore plus puissante. Ensemble, nous sommes comme une famille de lions ; même si nous sommes séparés, tu ressentiras toujours la force et la fierté que nous partageons dans notre coeur. Les pinceaux de Sarah Maycock créent au fil des pages des tableaux somptueux sur différentes familles à travers la nature. Cet ouvrage est une ode à la famille rassembleuse, la tribu puissante et soudée, ainsi qu'au besoin de voir les petits un jour quitter le nid et trouver leur propre voie. Car les liens de la famille restent en nous pour toujours.

Par Sarah Maycock
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Sarah Maycock

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ensemble par Sarah Maycock

Commenter ce livre

 

Ensemble

Sarah Maycock

Paru le 02/10/2025

32 pages

Editions Auzou

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039567626
9791039567626
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.