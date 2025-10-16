Inscription
#Essais

Secrets d'amulettes de sorcière

Aliki

ActuaLitté
Secrets d'amulettes de sorcière Les amulettes, ces objets mystérieux et protecteurs, ont traversé les siècles et continuent de fasciner. Secrets d'Amulettes de Sorcière plonge le lecteur dans l'histoire de ces talismans, en explorant leur évolution. Utilisées pour éloigner les mauvais esprits et apporter une protection, elles ont été présentes dans presque toutes les civilisations. Le livre guide le lecteur à travers ces époques et dévoile comment les amulettes ont évolué au fil du temps. Dans un monde de plus en plus incertain, les amulettes connaissent un renouveau. Avec leur pouvoir symbolique, elles restent une source de réassurance et de bien-être. Le livre propose des pas-à-pas pour créer ses propres amulettes porte-bonheur. Grâce à des instructions simples et détaillées, le lecteur apprendra à confectionner des amulettes personnalisées, alliant tradition et créativité.

Chez Editions Artémis

Sorcellerie

Secrets d'amulettes de sorcière

Paru le 16/10/2025

224 pages

19,90 €

9782816023329
