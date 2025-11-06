Morgane, Reine des Brumes

Où l'on découvre que chacun doit nourrir sa part de lumière pour ne pas sombrer. Armorique, VIe siècle. Avec à sa tête Vortigern, l'usurpateur du trône, et son redoutable sorcier, l'armée des Saxons et des mages noirs déferle sur les terres armoricaines. Seule une alliance improbable entre Arthur, l'héritier légitime, et Morgane des Brumes, la fille de Vortigern, peut inverser le cours de la bataille qui s'annonce. Mais, tandis qu'en Brocéliande, source de la magie blanche, on se prépare à l'affrontement, la main des Ténèbres s'abat sur les druides, les créatures du Petit Peuple... et le coeur même de Morgane. Portée par son incroyable souffle de conteuse, Mireille Calmel revisite la légende du roi Arthur en s'appuyant sur les textes fondateurs. Un roman d'une force inouïe, entre ombre et lumière, loyauté et trahison. L'édition intégrale de Morgane des Brumes. Illustrations de Pierre Legein.