Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Tatouages à broder

Caroline Waryn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La broderie se prête très bien au voyage : dans les transports, les salles d'attente, dans un transat au soleil, on sort son ouvrage pour passer du bon temps. Désormais, plus besoin de transporter le livre entier pour utiliser uniquement LE modèle qu'on veut réaliser. Grâce à ce coffret, on glisse les cartes du modèle à broder dans le sac en satin fourni. Dans ce coffret, Caro Tricote a créé 20 dessins de tatouages vintages à broder. De la pin-up au marin, de la boule de billards au dé, Caroline reprend les symboles old-school des tatouages américains, reconnaissables à leurs cernés noirs, à leurs couleurs vives et aux motifs simples qu'on appelle à l'époque les flashs. A sa manière, Caroline revisite ces tatouages emblématiques avec sa palette de couleurs et sa douceur. Pour chaque modèle à broder, retrouvez le patron, les fils et les explications pas à pas sur deux cartes. Le patron est à décalquer au format directement sur la carte (hyper-pratique). Le livret, comme les cartes, se glisseront très bien dans le pochon. Les modèles sont à broder dans un tambour de 15 cm, et les fils utilisés sont ceux de la fabrique française J. Toulemonde. Dans le livret, Caroline fournit ses conseils pour le matériel, explique les bases de la broderie, et détaille en photos les points de base. Tout le nécessaire pour les débutantes ! Les photographies sont réalisées par le Studio Oh la vie est belle de Nathalie Demarquoy, photographe et designeuse graphique, qui a déjà collaboré dans l'édition de livres de loisirs créatifs.

Par Caroline Waryn
Chez CréaPassions.com

|

Auteur

Caroline Waryn

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Broderie, point de croix

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tatouages à broder par Caroline Waryn

Commenter ce livre

 

Tatouages à broder

Caroline Waryn

Paru le 23/10/2025

56 pages

CréaPassions.com

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782814107120
9782814107120
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.