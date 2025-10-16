Tatouages à broder

La broderie se prête très bien au voyage : dans les transports, les salles d'attente, dans un transat au soleil, on sort son ouvrage pour passer du bon temps. Désormais, plus besoin de transporter le livre entier pour utiliser uniquement LE modèle qu'on veut réaliser. Grâce à ce coffret, on glisse les cartes du modèle à broder dans le sac en satin fourni. Dans ce coffret, Caro Tricote a créé 20 dessins de tatouages vintages à broder. De la pin-up au marin, de la boule de billards au dé, Caroline reprend les symboles old-school des tatouages américains, reconnaissables à leurs cernés noirs, à leurs couleurs vives et aux motifs simples qu'on appelle à l'époque les flashs. A sa manière, Caroline revisite ces tatouages emblématiques avec sa palette de couleurs et sa douceur. Pour chaque modèle à broder, retrouvez le patron, les fils et les explications pas à pas sur deux cartes. Le patron est à décalquer au format directement sur la carte (hyper-pratique). Le livret, comme les cartes, se glisseront très bien dans le pochon. Les modèles sont à broder dans un tambour de 15 cm, et les fils utilisés sont ceux de la fabrique française J. Toulemonde. Dans le livret, Caroline fournit ses conseils pour le matériel, explique les bases de la broderie, et détaille en photos les points de base. Tout le nécessaire pour les débutantes ! Les photographies sont réalisées par le Studio Oh la vie est belle de Nathalie Demarquoy, photographe et designeuse graphique, qui a déjà collaboré dans l'édition de livres de loisirs créatifs.