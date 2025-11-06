Inscription
#Roman francophone

Tempted

Arielle Héra

A Vegas, même l'amour se joue à quitte ou double. Marquée par une trahison douloureuse, Natalia Cruz a juré de ne plus jamais ouvrir la porte de son coeur à qui que ce soit. Depuis quatre ans, elle tient cette promesse, s'abandonnant corps et âme à sa carrière. Riche et indépendante, elle a tout... sauf le droit d'hériter du légendaire hôtel-casino de son père sans une bague au doigt. Face à l'impasse, elle accepte la proposition d'Andy Hawns, son garde du corps énigmatique et troublant : un mariage de façade, sans sentiments ni complications. Du moins, en apparence. Parce qu'être à la tête d'un empire attise les jalousies et les menaces... et qu'à Vegas, ville du jeu et du vice, personne n'est désintéressé. Surtout pas l'homme auquel elle a lié son destin.

Par Arielle Héra
Chez Editions ESI

|

Auteur

Arielle Héra

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Tempted

Arielle Héra

Paru le 06/11/2025

464 pages

Editions ESI

16,90 €

9782371267596
