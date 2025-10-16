Inscription
#Essais

Chère Dame Nature la Pute

Anne-Laure Bortolotti

ActuaLitté
Sans jamais se prendre au sérieux, Anne-Laure Bortolotti traite d'un sujet sérieux, dans un style culotté, drôle et sincère, entre données médicales et références pop culture. Un texte cathartique, entre révolte et désespoir, qui permet de ressentir - tant sa puissance émotionnelle est grande - les différentes étapes d'un long parcours de PMA. Une histoire de PMA, intime et universelle " Un récit cash, tendre et culotté, comme une discussion entre deux daronnes. " Fabrice Florent créateur des podcasts " Histoires de... " Au fil de 47 lettres insolentes et rageuses, adressées à la grande prêtresse de la fertilité (aka DNLP pour les intimes), une PMette raconte avec un humour féroce, sans filtre et sans pathos, son parcours de huit années passées à attendre un enfant. Autant d'analyses variées, à programmer impérati vement un jour précis du cycle (sans éveiller les soupçons de son employeur), de protocoles ultra-médicalisés, d'examens invasifs les pieds dans les étriers... mais toujours avec des chaussettes ! Tout cela, de préférence, en présence de nom breux témoins. Un univers d'abnégation et de solitude que chacun gagne à connaître afin d'éviter de commettre un douloureux impair. Car l'infertilité, qui touche désormais un couple sur quatre, se vit le plus souvent dans le secret : l'espoir, le doute, l'attente, le regard et la maladresse des proches, l'équilibre du couple... Un texte cathartique qui s'adresse autant aux fertiles qu'aux infertiles. Afin que la parole se libère.

Par Anne-Laure Bortolotti
Chez L'Archipel

|

Auteur

Anne-Laure Bortolotti

Editeur

L'Archipel

Genre

Désir d'enfant, stérilité

Chère Dame Nature la Pute

Anne-Laure Bortolotti

Paru le 16/10/2025

384 pages

L'Archipel

21,00 €

ActuaLitté
9782809852509
© Notice établie par ORB
