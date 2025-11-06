Inscription
#Essais

La Nouvelle Revue Education et Société Inclusive n° 103

Jean-Michel Perez, Laurent Muller, Insei

Ce dossier réunit des contributions de recherche qui entendent mettre en lumière l'existence, au coeur du système éducatif, de différentes formes de micro-violences, qui se présentent tout à la fois sous l'aspect d'un poison invisible - ou invisibilisé - et fonctionnent comme un frein à la transition inclusive de l'institution scolaire et universitaire. Il part du constat d'un écart entre le discours sur l'école dite inclusive et un fonctionnement institutionnel générateur de discriminations subtiles, d'exclusions de l'intérieur et de négligences systémiques.

Chez INS HEA

INS HEA

Genre

Pédagogie

La Nouvelle Revue Education et Société Inclusive n° 103

Paru le 06/11/2025

285 pages

INS HEA

25,00 €

9782366161434
