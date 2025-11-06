Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Education et micro-violences

Jean-Michel Perez, Laurent Muller, Insei

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce dossier réunit des contributions de recherche qui entendent mettre en lumière l'existence, au coeur du système éducatif, de différentes formes de micro-violences, qui se présentent tout à la fois sous l'aspect d'un poison invisible - ou invisibilisé - et fonctionnent comme un frein à la transition inclusive de l'institution scolaire et universitaire. Il part du constat d'un écart entre le discours sur l'école dite inclusive et un fonctionnement institutionnel générateur de discriminations subtiles, d'exclusions de l'intérieur et de négligences systémiques.

Par Jean-Michel Perez, Laurent Muller, Insei
Chez INS HEA

| 1 Partages

Auteur

Jean-Michel Perez, Laurent Muller, Insei

Editeur

INS HEA

Genre

Revues

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Education et micro-violences par Jean-Michel Perez, Laurent Muller, Insei

Commenter ce livre

 

Education et micro-violences

Jean-Michel Perez, Laurent Muller

Paru le 06/11/2025

285 pages

INS HEA

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366161434
9782366161434
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.