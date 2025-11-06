Education et micro-violences

Ce dossier réunit des contributions de recherche qui entendent mettre en lumière l'existence, au coeur du système éducatif, de différentes formes de micro-violences, qui se présentent tout à la fois sous l'aspect d'un poison invisible - ou invisibilisé - et fonctionnent comme un frein à la transition inclusive de l'institution scolaire et universitaire. Il part du constat d'un écart entre le discours sur l'école dite inclusive et un fonctionnement institutionnel générateur de discriminations subtiles, d'exclusions de l'intérieur et de négligences systémiques.