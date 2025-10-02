Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Datura

Claire Saint-Germain, Leena Krohn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand on lui offre un datura pour son anniversaire, une jeune femme tombe très vite sous l'emprise de ce vert intense et des fleurs étincelant sous la lune comme des bijoux d'albâtre. Une herbe-aux-sorciers pour soigner son asthme ? Feuilles infusées ou graines pilées viennent ponctuer ses journées au Nouvel Anomaliste, un magazine dédié au paranormal et aux théories farfelues. Entre deux reportages sur la transparence de la matière ou les douze dimensions de l'espace, elle fait la connaissance du Maître des sons, s'entretient avec une vampire ou rédige un article sur le manuscrit de Voynich... Bientôt la somnolence la guette, sa gorge s'assèche, ses pupilles se dilatent. Une femme en blanc se dresse au pied de son lit - le temps se distend. Peut-être faudrait-il revoir le dosage ? A mi-chemin du réel et du fantastique, Datura mêle sensibilité, humour et mélancolie. Une oeuvre d'une grande beauté.

Par Claire Saint-Germain, Leena Krohn
Chez Zulma

|

Auteur

Claire Saint-Germain, Leena Krohn

Editeur

Zulma

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Datura par Claire Saint-Germain, Leena Krohn

Commenter ce livre

 

Datura

Leena Krohn trad. Claire Saint-Germain

Paru le 02/10/2025

256 pages

Zulma

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038704022
9791038704022
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.