Quand on lui offre un datura pour son anniversaire, une jeune femme tombe très vite sous l'emprise de ce vert intense et des fleurs étincelant sous la lune comme des bijoux d'albâtre. Une herbe-aux-sorciers pour soigner son asthme ? Feuilles infusées ou graines pilées viennent ponctuer ses journées au Nouvel Anomaliste, un magazine dédié au paranormal et aux théories farfelues. Entre deux reportages sur la transparence de la matière ou les douze dimensions de l'espace, elle fait la connaissance du Maître des sons, s'entretient avec une vampire ou rédige un article sur le manuscrit de Voynich... Bientôt la somnolence la guette, sa gorge s'assèche, ses pupilles se dilatent. Une femme en blanc se dresse au pied de son lit - le temps se distend. Peut-être faudrait-il revoir le dosage ? A mi-chemin du réel et du fantastique, Datura mêle sensibilité, humour et mélancolie. Une oeuvre d'une grande beauté.