Mon livre 123

Regarde-moi ! J'apprends à compter de 1 à 10 ! Grâce à ce livre d'exercices, découvre les chiffres et les quantités jusqu'à 10 tout en t'amusant. . Passer sur les pointillés Passe soigneusement sur les pointillés et apprends à écrire les chiffres. . Compter les animaux Pour chaque chiffre, il y a exactement le même nombre d'animaux. Compte-les tous à haute voix ! . Colorier Prends tes crayons et donne les plus belles couleurs à l'ours, aux dauphins ou aux lamas. En plus d'apprendre à compter jusqu'à 10, tu améliores ta dextérité par l'écriture et le coloriage. Pour les enfants de 4 à 6 ans