Chantecler, ZNU, Anita Engelen

ActuaLitté
Regarde-moi ! J'apprends à compter de 1 à 10 ! Grâce à ce livre d'exercices, découvre les chiffres et les quantités jusqu'à 10 tout en t'amusant. . Passer sur les pointillés Passe soigneusement sur les pointillés et apprends à écrire les chiffres. . Compter les animaux Pour chaque chiffre, il y a exactement le même nombre d'animaux. Compte-les tous à haute voix ! . Colorier Prends tes crayons et donne les plus belles couleurs à l'ours, aux dauphins ou aux lamas. En plus d'apprendre à compter jusqu'à 10, tu améliores ta dextérité par l'écriture et le coloriage. Pour les enfants de 4 à 6 ans

Par Chantecler, ZNU, Anita Engelen
Chez Chantecler

|

Auteur

Chantecler, ZNU, Anita Engelen

Editeur

Chantecler

Genre

Nombres

Mon livre 123

Chantecler, ZNU

Paru le 16/10/2025

24 pages

Chantecler

8,95 €

ActuaLitté
9782803464722
© Notice établie par ORB
