22 Mapesbury Road

"Au départ, ce livre devait raconter l'histoire de ma grand-mère et de sa soeur, qui ont élevé ensemble leurs enfants dans une énorme maison edwardienne du nord de Londres dans les années 1940". Rachel Cockerell, dans sa préface, explique comment ce qu'elle imaginait être un bref détour vers le mystérieux parcours de son arrière-grand-père, David Jochelmann, l'a entraînée vers une tout autre histoire, celle de Theodor Herzl et Israël Zangwill, du Ier congrès sioniste de Bâle en 1897 et du méconnu mouvement de Galveston, expérience de transplantation de milliers de Juifs d'Europe dans un port du Texas. Ainsi, sur la piste familiale, se dessinent la naissance du sionisme, l'invention de l'Amérique à l'heure du melting pot et les balbutiements du théâtre d'avant-garde new-yorkais. Rachel Cockerell confie le récit à ses protagonistes. Elle tresse avec art et jubilation les extraits de presse, de lettres, de discours, de mémoires et d'entretiens qui constituent la matière du livre - aux voix oubliées se mêlent celles de Stefan Zweig, John Dos Passos, Theodore Roosevelt ou Winston Churchill. La manne documentaire s'anime, la conversation s'enflamme et nous fait vivre l'Histoire au présent.