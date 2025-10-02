Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

22 Mapesbury Road

Myriam Anderson, Rachel Cockerell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Au départ, ce livre devait raconter l'histoire de ma grand-mère et de sa soeur, qui ont élevé ensemble leurs enfants dans une énorme maison edwardienne du nord de Londres dans les années 1940". Rachel Cockerell, dans sa préface, explique comment ce qu'elle imaginait être un bref détour vers le mystérieux parcours de son arrière-grand-père, David Jochelmann, l'a entraînée vers une tout autre histoire, celle de Theodor Herzl et Israël Zangwill, du Ier congrès sioniste de Bâle en 1897 et du méconnu mouvement de Galveston, expérience de transplantation de milliers de Juifs d'Europe dans un port du Texas. Ainsi, sur la piste familiale, se dessinent la naissance du sionisme, l'invention de l'Amérique à l'heure du melting pot et les balbutiements du théâtre d'avant-garde new-yorkais. Rachel Cockerell confie le récit à ses protagonistes. Elle tresse avec art et jubilation les extraits de presse, de lettres, de discours, de mémoires et d'entretiens qui constituent la matière du livre - aux voix oubliées se mêlent celles de Stefan Zweig, John Dos Passos, Theodore Roosevelt ou Winston Churchill. La manne documentaire s'anime, la conversation s'enflamme et nous fait vivre l'Histoire au présent.

Par Myriam Anderson, Rachel Cockerell
Chez Editions de La Table Ronde

|

Auteur

Myriam Anderson, Rachel Cockerell

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 22 Mapesbury Road par Myriam Anderson, Rachel Cockerell

Commenter ce livre

 

22 Mapesbury Road

Rachel Cockerell trad. Myriam Anderson

Paru le 02/10/2025

437 pages

Editions de La Table Ronde

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037115096
9791037115096
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.