Le lettré chinois côté cour et côté jardin

Une plongée dans la vie publique et privée des lettrés de la Chine impériale, qui occupèrent le devant de la scène politique et artistique. Sous l'empire chinois, les lettrés dominaient à la fois les sphères politique, littéraire, artistique et intellectuelle. La vie de ces lettrés était partagée entre deux aspects a priori contradictoires : le côté cour, dominé par les normes sociales, et le côté jardin, orienté vers la quête spirituelle et artistique. En quoi consistent ces deux aspects de leur vie et comment les concilier ? Sinologue et anthropologue, Françoise Lauwaert a enseigné la langue et la culture chinoises à l'Université libre de Bruxelles et à l'Institut supérieur de traducteurs et interprètes. Elle est membre du Centre de recherche sur l'Asie de l'Est (EASt-ULB).