Crescent Moon, Dance with the Monster Tome 5

Mary Shelley face à la créature de Frankenstein... au féminin ! Choquée d'apprendre que sa monstrueuse élève ne survivra sans doute pas à l'été à venir, Mary décide d'enquêter sur le Dr Dippel. Au cours de ses investigations, elle découvre avec effarement que l'homme passe pour un illuminé dans le milieu scientifique ! Et s'il n'était pas le génie qu'il prétend être ? Une seule façon d'en avoir le coeur net : s'introduire dans son laboratoire... En attendant le retour de sa préceptrice, Elcy profite quant à elle de ses derniers jours au manoir de Field Place et s'interroge... Les souvenirs épars qui lui reviennent depuis le bal sont-ils vraiment ceux de la fille de ferme à qui aurait appartenu sa tête, ou bien plutôt ceux de la tueuse dont elle occupe le corps ? Grande, forte et redoutable à l'épée... la combattante ressuscitée bouleverse les conventions. Dans ce nouvel épisode de sa saga gothique, Kazuhiro Fujita nous fait redécouvrir une figure fondatrice de la littérature fantastique, en lutte pour une société plus juste pour les femmes... et les monstres !