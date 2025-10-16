Le fonctionnement de l'Union européenne

Face aux défis géopolitiques, économiques et sociétaux du XXIe siècle, l'Union européenne s'est profondément transformée, redéfinissant ses contours, ses mécanismes institutionnels et ses champs d'action. Cet ouvrage offre une analyse accessible des mécanismes européens, privilégiant une approche pragmatique centrée sur le fonctionnement concret des institutions. En examinant les processus décisionnels et les interactions entre acteurs institutionnels et sociétaux, il évite deux écueils fréquents que sont, d'une part, le constat désenchanté des indéterminations de l'intégration européenne et, d'autre part, la théorisation abstraite. Les auteurs proposent une lecture pédagogique qui décode la complexité européenne sans la dramatiser.