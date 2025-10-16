Provinces atlantiques du Canada - 25 itinéraires de rêve, une source d'inspiration pour un voyage au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse, à l'Ile-du-Prince-Edouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce magnifique ouvrage vous fera voyager dès ses premières pages aux quatre coins des provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Abondamment illustré de photographies spectaculaires, Provinces atlantiques du Canada - 25 itinéraires de rêve vous invite à vivre des moments de pur bonheur : voyage à la rencontre des Acadiens ; exploration des routes des Vikings à Terre-Neuve et des vins en Nouvelle-Ecosse ; parcours au rythme des marées autour de la baie de Fundy ; randonnée pédestre au pays des icebergs, des baleines et des macareux moines ; découverte des parcs et des plages du Nouveau-Brunswick ; aventure à flanc de falaise sur le Cabot Trail et épopée au Labrador ; plongée dans l'univers romanesque d'Anne... la maison aux pignons verts ; virées urbaines à Halifax, Charlottetown et St. John's ; escale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; tournée gastronomique dans les Maritimes, et bien plus encore. Provinces atlantiques du Canda - 25 itinéraires de rêve décrit chaque trajet au jour le jour, les villes et villages à explorer et les paysages à admirer. Des encadrés qui lèvent le voile sur des faits étonnants ou mettent en lumière les expériences inoubliables à vivre ponctuent chacun des parcours qu'il renferme. Il fournit de précieux conseils pour l'organisation de chacun de ces voyages et des indications quant aux meilleurs moments de l'année pour les réaliser. Un splendide cadeau à offrir... ou à s'offrir !