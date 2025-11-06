L'abécédaire des Gondrans

Le Plateau du Gondran présente aux passionnés d'histoire et d'architecture militaires un vaste terrain d'étude, riche en détails : des fortifications de Séré de Rivières à Maginot. Il offre aussi aux passionnés de montagne une vue à 360° en dominant la vallée de la Cerveyrette jusqu'au col de l'Izoard, en s'ouvrant généreusement sur les plus hauts sommets des Ecrins, pour enfin admirer la vallée de la Clarée. Il côtoie la ligne de partage des eaux qui marque la frontière avec l'Italie et contemple parmi les plus hauts sommets italiens du haut Piémont avec, plus bas, la vallée de Suse, porte d'accès vers Turin. Pour tout visiter, un jour ne suffira pas, ni deux d'ailleursA !