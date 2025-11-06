Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'abécédaire des Gondrans

Sylvie Bigoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Plateau du Gondran présente aux passionnés d'histoire et d'architecture militaires un vaste terrain d'étude, riche en détails : des fortifications de Séré de Rivières à Maginot. Il offre aussi aux passionnés de montagne une vue à 360° en dominant la vallée de la Cerveyrette jusqu'au col de l'Izoard, en s'ouvrant généreusement sur les plus hauts sommets des Ecrins, pour enfin admirer la vallée de la Clarée. Il côtoie la ligne de partage des eaux qui marque la frontière avec l'Italie et contemple parmi les plus hauts sommets italiens du haut Piémont avec, plus bas, la vallée de Suse, porte d'accès vers Turin. Pour tout visiter, un jour ne suffira pas, ni deux d'ailleursA !

Par Sylvie Bigoni
Chez Editions du Fournel

|

Auteur

Sylvie Bigoni

Editeur

Editions du Fournel

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'abécédaire des Gondrans par Sylvie Bigoni

Commenter ce livre

 

L'abécédaire des Gondrans

Sylvie Bigoni

Paru le 30/11/2025

190 pages

Editions du Fournel

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782361422066
9782361422066
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.