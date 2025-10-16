Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'heure du thé

Porcelaine Lady, Lady Porcelaine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide pour préparer l'heure du thé chez soi et profiter de ce moment enchanteur ... le petit doigt en l'air ou pas ! Le rituel de l'heure du thé connaît une popularité croissante. Plusieurs cafés, salons, hôtels et auberges, en ville ou en région, offrent d'ailleurs l'heure du thé sur leur menu. Nul doute que les séries "Downtown Abbey" et "La Chronique des Bridgerton" ont nourri cet engouement ! L'autrice montréalaise Jennifer Mallin, connue sous le nom de Lady Porcelaine, revisite cette tradition anglaise qui a traversé les siècles et a contribué à l'émancipation des femmes. Ecrit avec un ton chaleureux et sympathique, ce guide pratique retrace d'abord l'histoire du tea time et en explique les différentes variantes. Il s'attarde ensuite aux composantes des incontournables tasses en porcelaine, avant de détailler les informations nécessaires pour créer sa propre heure du thé à la maison, en solo ou en groupe : les règles de bienséance (qu'on peut suivre ou pas ! ), la façon de dresser la table, la préparation et le service du thé, etc. Une dizaine de recettes typiquement liées à l'heure du thé (scone avec clotted cream, sandwich au poulet du couronnement, sandwich aux concombres, etc.) complètent ce très beau livre aux couleurs pastel, qui nous inspire des moments de partage, de magie et de plaisir.

Par Porcelaine Lady, Lady Porcelaine
Chez Les Editions de l'Homme

|

Auteur

Porcelaine Lady, Lady Porcelaine

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Thé

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'heure du thé par Porcelaine Lady, Lady Porcelaine

Commenter ce livre

 

L'heure du thé

Porcelaine Lady, Lady Porcelaine

Paru le 16/10/2025

176 pages

Les Editions de l'Homme

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782761964197
9782761964197
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.