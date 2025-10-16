Un guide pour préparer l'heure du thé chez soi et profiter de ce moment enchanteur ... le petit doigt en l'air ou pas ! Le rituel de l'heure du thé connaît une popularité croissante. Plusieurs cafés, salons, hôtels et auberges, en ville ou en région, offrent d'ailleurs l'heure du thé sur leur menu. Nul doute que les séries "Downtown Abbey" et "La Chronique des Bridgerton" ont nourri cet engouement ! L'autrice montréalaise Jennifer Mallin, connue sous le nom de Lady Porcelaine, revisite cette tradition anglaise qui a traversé les siècles et a contribué à l'émancipation des femmes. Ecrit avec un ton chaleureux et sympathique, ce guide pratique retrace d'abord l'histoire du tea time et en explique les différentes variantes. Il s'attarde ensuite aux composantes des incontournables tasses en porcelaine, avant de détailler les informations nécessaires pour créer sa propre heure du thé à la maison, en solo ou en groupe : les règles de bienséance (qu'on peut suivre ou pas ! ), la façon de dresser la table, la préparation et le service du thé, etc. Une dizaine de recettes typiquement liées à l'heure du thé (scone avec clotted cream, sandwich au poulet du couronnement, sandwich aux concombres, etc.) complètent ce très beau livre aux couleurs pastel, qui nous inspire des moments de partage, de magie et de plaisir.