Dans Croquemitaines, Nicole Claveloux convie petits et grands à une promenade fantasque au pays des créatures bizarres, drôles et délicieusement inquiétantes qui peuplent son imaginaire. Chaque double page révèle un nouveau monstre, commenté par un personnage complice ? : la grande carotte au dents de sabre et son armée de tofu-garou, la gargouille pleurnicharde au postérieur doré, ou encore, les terribles frères cloportes à trois yeux. Claveloux déploie ici toute la richesse de son univers graphique, mêlant formes baroques, couleurs éclatantes et détails farfelus. En s'inspirant des monstres qui peuplent la littérature classique - ogres, hydres et autres goules en tout genre - elle explore les peurs enfantines avec humour, détournant l'horreur pour en faire un terrain de jeu visuel et narratif. Car derrière leurs apparences monstrueuses, ces créatures semblent nous tendre un miroir ? : elles partagent les mêmes inquiétudes que les humains. Elles usent d'artifice pour ne pas avoir mauvaise haleine, se pomponnent allègrement et vont même parfois chez le psy ? ! Sous leurs dehors grotesques, les monstres révèlent ainsi des failles touchantes, des émotions familières et une humanité inattendue. Croquemitaines est un cabinet de curiosités illustré où chaque dessin est une porte ouverte sur l'imagination, le rêve et le rire. Une plongée réjouissante dans un monde où l'étrangeté est une forme de beauté.