Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Décharge

Séverine, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Décharge est un livre de poésie écrit dans l'urgence du retour de la mémoire traumatique. Dans ce texte, l'autrice (poétesse reconnue délestée pour une fois de son patronyme), donne forme à l'informe : le père incestueux, la mère défaillante, le frère violent, l'hécatombe invisible de l'enfance, la dépossession du corps sous emprise familiale et patriarcale, l'opacité d'une expérience restée longtemps indicible. Ce livre n'est pas un témoignage. C'est une tentative de cartographie du chaos, une descente dans la mémoire-cellule, la mémoire-peau, la mémoire-suture qui fait advenir en poème ce qui ne pouvait être dit autrement. Un texte radicalement politique, mais aussi profondément incarné, vital, que Séverine adresse à toutes celles et ceux qui ont connu la dépossession, et à celles et ceux qui veulent comprendre ce que l'on ne dit pas - ou ce que l'on tait trop bien. Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie-Française, en sera la lectrice pour les formes scéniques publiques. Décharge est un livre qui demande aux libraires une attention particulière : il est fait pour les tables de poésie contemporaine engagée, pour les espaces qui font une place à la parole des survivant·es, pour les rayons où se croisent la littérature du corps, la littérature féministe et celle de la réparation.

Par Séverine, A préciser
Chez Editions Lanskine

|

Auteur

Séverine, A préciser

Editeur

Editions Lanskine

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Décharge par Séverine, A préciser

Commenter ce livre

 

Décharge

Séverine, A préciser

Paru le 06/11/2025

56 pages

Editions Lanskine

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359631715
9782359631715
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.