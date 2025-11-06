Décharge est un livre de poésie écrit dans l'urgence du retour de la mémoire traumatique. Dans ce texte, l'autrice (poétesse reconnue délestée pour une fois de son patronyme), donne forme à l'informe : le père incestueux, la mère défaillante, le frère violent, l'hécatombe invisible de l'enfance, la dépossession du corps sous emprise familiale et patriarcale, l'opacité d'une expérience restée longtemps indicible. Ce livre n'est pas un témoignage. C'est une tentative de cartographie du chaos, une descente dans la mémoire-cellule, la mémoire-peau, la mémoire-suture qui fait advenir en poème ce qui ne pouvait être dit autrement. Un texte radicalement politique, mais aussi profondément incarné, vital, que Séverine adresse à toutes celles et ceux qui ont connu la dépossession, et à celles et ceux qui veulent comprendre ce que l'on ne dit pas - ou ce que l'on tait trop bien. Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie-Française, en sera la lectrice pour les formes scéniques publiques. Décharge est un livre qui demande aux libraires une attention particulière : il est fait pour les tables de poésie contemporaine engagée, pour les espaces qui font une place à la parole des survivant·es, pour les rayons où se croisent la littérature du corps, la littérature féministe et celle de la réparation.