Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Approche sociopragmatique du discours romanesque

Mamadou Bailo Binta Diallo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage interroge la littérature comme forme de communication, à la fois entre les personnages et entre les autrices, les lecteurs et les institutions du champ littéraire africain et francophone. Le livre envisage la littérature comme un phénomène dialogique qui met en contact plusieurs instances énonciatives en relation actuelle : l'écrivain, le lecteur, les instances de production et de réception et le thésaurus. En envisageant le discours romanesque en termes de communication, le livre s'articule autour d'une problématique à deux volets : d'une part, il analyse la façon dont le dysfonctionnement de l'interlocution fausse le rapport du sujet communiquant aux autres et à lui-même, d'autre part, le positionnement des écrivaines dans l'espace littéraire africain et francophone.

Par Mamadou Bailo Binta Diallo
Chez Presses Universitaires de Bordeaux

|

Auteur

Mamadou Bailo Binta Diallo

Editeur

Presses Universitaires de Bordeaux

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Approche sociopragmatique du discours romanesque par Mamadou Bailo Binta Diallo

Commenter ce livre

 

Approche sociopragmatique du discours romanesque

Mamadou Bailo Binta Diallo

Paru le 02/10/2025

250 pages

Presses Universitaires de Bordeaux

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030011913
9791030011913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.