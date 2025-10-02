Approche sociopragmatique du discours romanesque

L'ouvrage interroge la littérature comme forme de communication, à la fois entre les personnages et entre les autrices, les lecteurs et les institutions du champ littéraire africain et francophone. Le livre envisage la littérature comme un phénomène dialogique qui met en contact plusieurs instances énonciatives en relation actuelle : l'écrivain, le lecteur, les instances de production et de réception et le thésaurus. En envisageant le discours romanesque en termes de communication, le livre s'articule autour d'une problématique à deux volets : d'une part, il analyse la façon dont le dysfonctionnement de l'interlocution fausse le rapport du sujet communiquant aux autres et à lui-même, d'autre part, le positionnement des écrivaines dans l'espace littéraire africain et francophone.