Du minéral au vivant

Depuis le Big Bang, l'Univers n'a cessé de s'étendre et de se transformer. Au cours du temps, les particules élémentaires se sont formées, puis les atomes, les étoiles, les planètes... Le monde minéral était alors en place. Comment, à partir de cette matière inerte, la vie a-t-elle pu émerger sur Terre il y a 4 milliards d'années ? Les recherches scientifiques les plus récentes permettent de dessiner un scénario plausible mêlant déterminisme et hasard, à la frange entre l'ordre et le chaos : celui d'une Terre primitive dont les composants engendrent des formes de vie rudimentaires menant progressivement aux bactéries. Après Les clés secrètes de l'Univers et L'Univers millefeuille, dans ce troisième ouvrage, Michel Galiana-Mingot nous invite à un voyage très pédagogique au coeur de la science, faisant tour à tour appel à la physique, la chimie, la géologie, la biologie et la philosophie. Partant des océans primitifs, il nous conte une possible et prodigieuse histoire de la vie.