Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Du minéral au vivant

Michel Galiana-Mingot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis le Big Bang, l'Univers n'a cessé de s'étendre et de se transformer. Au cours du temps, les particules élémentaires se sont formées, puis les atomes, les étoiles, les planètes... Le monde minéral était alors en place. Comment, à partir de cette matière inerte, la vie a-t-elle pu émerger sur Terre il y a 4 milliards d'années ? Les recherches scientifiques les plus récentes permettent de dessiner un scénario plausible mêlant déterminisme et hasard, à la frange entre l'ordre et le chaos : celui d'une Terre primitive dont les composants engendrent des formes de vie rudimentaires menant progressivement aux bactéries. Après Les clés secrètes de l'Univers et L'Univers millefeuille, dans ce troisième ouvrage, Michel Galiana-Mingot nous invite à un voyage très pédagogique au coeur de la science, faisant tour à tour appel à la physique, la chimie, la géologie, la biologie et la philosophie. Partant des océans primitifs, il nous conte une possible et prodigieuse histoire de la vie.

Par Michel Galiana-Mingot
Chez EDP Sciences

|

Auteur

Michel Galiana-Mingot

Editeur

EDP Sciences

Genre

Evolution

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du minéral au vivant par Michel Galiana-Mingot

Commenter ce livre

 

Du minéral au vivant

Michel Galiana-Mingot

Paru le 16/10/2025

302 pages

EDP Sciences

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759838011
9782759838011
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.