#Essais

Mission Millionnaire

Stéphanie Chaut, Brian Preston

Et si devenir millionnaire n'était pas une question de chance, mais de méthode ?? Avec Millionaire Mission, Brian Preston vous donne les clés concrètes, simples et éprouvées pour bâtir votre fortune, peu importe votre situation de départ. Millionaire Mission est un guide en neuf étapes qui propose une feuille de route claire et progressive pour améliorer son niveau de vie et atteindre l'indépendance financière. S'appuyant sur des décennies d'expérience en gestion de patrimoine, Brian Preston y partage ses principes fondamentaux, notamment l'OOF (Ordre des Opérations Financières), une méthode structurée pour prendre chaque décision financière avec sagesse. Le livre insiste sur l'importance de la discipline, du temps et de l'optimisme, et met l'accent sur le développement d'un bon état d'esprit pour transformer les petites décisions du quotidien en richesse à long terme

Par Stéphanie Chaut, Brian Preston
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Stéphanie Chaut, Brian Preston

Editeur

Editions Diateino

Genre

Carrière et réussite

Mission Millionnaire

Brian Preston trad. Stéphanie Chaut

Paru le 05/02/2026

300 pages

Editions Diateino

21,00 €

9782354568412
