Ma cuisine italienne

"La cuisine italienne est avant tout une histoire de famille que l'on transmet de génération en génération, où chaque arôme me raconte un souvenir d'enfance, des repas conviviaux et lumineux. Bien plus encore, cette cuisine est, à mes yeux, sincère, authentique, enracinée, une invitation au partage et à célébrer la vie. Dans ce livre, je vous invite à explorer cette richesse culinaire en 55 recettes traditionnelles, délicieuses et gourmandes. Des arancini siciliens à la focaccia genovese, en passant par la pizza Margherita, les spaghetti alle vongole, l'osso buco alla milanese ou encore les amaretti, chaque plat met à l'honneur des ingrédients frais et naturels, faisant la part belle à la diversité et aux saveurs régionales. Bruschetta al pomodoro, aubergines alla parmigiana, penne alla Norma, tiramisù... Ces recettes célèbrent une cuisine riche et vivante". Laissez-vous guider et embarquez pour un voyage gourmand et sensoriel au coeur des régions italiennes. Grégory Cohen, chef et entrepreneur médiatique (chroniqueur dans Grand bien vous fasse ! sur France Inter, où il partage des recettes simples et conviviales), mêle gastronomie et innovation. Chevalier de l'ordre du Mérite agricole, il est à la tête de six restaurants et a fondé le groupe OnePlace. Papa de quatre enfants, il partage sa passion des voyages et de la cuisine à travers ses livres.