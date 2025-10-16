Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Les plus beaux oiseaux du monde

Philippe Decressac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage, sans prétention scientifique, est un regard de photographe sur la fascinante beauté du monde des oiseaux. Partager avec les amoureux de la nature une sélection de 300 clichés représentatifs de l'extraordinaire diversité chromatique de l'avifaune. Ils ont tous été réalisés dans les espaces naturels de la planète que j'ai eu la chance de parcourir ces dernières années. L'ouvrage progresse selon la taille croissante des spécimens, tout en préservant une certaine cohérence naturaliste. C'est ainsi que nous débuterons par les minuscules colibris d'Amérique du Sud et finirons par les manchots de l'Antarctique ! Bon voyage !

Par Philippe Decressac
Chez Editions Télémaque

|

Auteur

Philippe Decressac

Editeur

Editions Télémaque

Genre

Oiseaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les plus beaux oiseaux du monde par Philippe Decressac

Commenter ce livre

 

Les plus beaux oiseaux du monde

Philippe Decressac

Paru le 20/11/2025

Editions Télémaque

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753305526
9782753305526
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.