Les plus beaux oiseaux du monde

Cet ouvrage, sans prétention scientifique, est un regard de photographe sur la fascinante beauté du monde des oiseaux. Partager avec les amoureux de la nature une sélection de 300 clichés représentatifs de l'extraordinaire diversité chromatique de l'avifaune. Ils ont tous été réalisés dans les espaces naturels de la planète que j'ai eu la chance de parcourir ces dernières années. L'ouvrage progresse selon la taille croissante des spécimens, tout en préservant une certaine cohérence naturaliste. C'est ainsi que nous débuterons par les minuscules colibris d'Amérique du Sud et finirons par les manchots de l'Antarctique ! Bon voyage !