100% chocolat

CHAUD, CHAUD LE CHOCOLAT ! Vous aimez le chocolat un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Ce livre est fait pour vous ! Chocolat noir, blanc, au lait, en poudre, en pépites, en nappage, fondant, glacé ou bien chaud : découvrez, ou redécouvrez le chocolat dans tous ses états ! Gâteau moelleux, cookies, crème intense, tarte choco-caramel, micuit au coeur coulant, chocolat chaud épais et réconfortant, mousse légère, charlotte facile : ce livre vous propose 60 recettes gourmandes à tester et à déguster, pour un maximum de plaisir ! Et comme chez Marmiton on aime partager, on vous livre nos conseils et astuces pour un chocolat parfaitement fondu, et on vous explique tout sur les différents types de chocolats.

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Chocolat

100% chocolat

Paru le 16/10/2025

144 pages

10,95 €

9782749963273
