100% chocolat

CHAUD, CHAUD LE CHOCOLAT ! Vous aimez le chocolat un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Ce livre est fait pour vous ! Chocolat noir, blanc, au lait, en poudre, en pépites, en nappage, fondant, glacé ou bien chaud : découvrez, ou redécouvrez le chocolat dans tous ses états ! Gâteau moelleux, cookies, crème intense, tarte choco-caramel, micuit au coeur coulant, chocolat chaud épais et réconfortant, mousse légère, charlotte facile : ce livre vous propose 60 recettes gourmandes à tester et à déguster, pour un maximum de plaisir ! Et comme chez Marmiton on aime partager, on vous livre nos conseils et astuces pour un chocolat parfaitement fondu, et on vous explique tout sur les différents types de chocolats.