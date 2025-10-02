Jeanne du Barry (1745-1793) est une énigme. Dernière maîtresse de Louis XV, on l'a enfermée dans une légende noire. Il a fallu aller aux sources pour s'apercevoir de la place capitale qu'elle a occupée dans une crise de l'absolutisme monarchique qui a marqué les dernières années de règne d'un vieux roi jouisseur et décrié. Sa vie est un roman. Avec elle, on corne les pages de certaines questions essentielles d'un siècle qui est aussi celui de la Révolution : l'identité et l'illégitimité, les sentiments et l'ambition, le libertinage et la morale, l'argent et le pouvoir, la place des enfants et l'invention de l'intimité, la puissance de la presse et la formation de l'opinion, la transparence et le secret, le rôle des femmes et la revanche des hommes. En historien accompli, en écrivain talentueux, Emmanuel de Waresquiel ne se contente pas d'en découvrir la part cachée, il en restitue toute l'intelligence et l'émotion.