#Manga

Just Twilight Tome 1

Kang Ki, Jihye Woo

LA ROMANCE PHENOMENE AUX 20 MILLIONS DE VUES, TOP 2 de la plateforme Webtoon en 2025 Joon-yeong, meilleure élève de son lycée, cherche désespérément un refuge pour étudier, loin du domicile familial qu'elle fuit. Par hasard, elle découvre une maison abandonnée dans la forêt, idéale pour travailler en paix. Mais le lieu est déjà occupé : Beom-jin, son camarade de classe à mauvaise réputation, s'y cache lui aussi. Une étrange cohabitation se met alors en place entre ces deux lycéens que tout oppose, unis par l'envie de préserver ce havre secret. Et dans ce lieu hors du monde, quelque chose d'inattendu pourrait bien naître.

Par Kang Ki, Jihye Woo
Chez Michel Lafon

Auteur

Kang Ki, Jihye Woo

Editeur

Michel Lafon

Genre

Sunjung (shojo)

Just Twilight Tome 1

Kang Ki, Jihye Woo

Paru le 16/10/2025

304 pages

Michel Lafon

14,95 €

9782749963198
