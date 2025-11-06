12 ans au coeur du Vatican L'homme qui parle à l'oreille des papes sont les confidences dérangeantes et exclusives d'un non-ecclésiastique au coeur du Vatican. Depuis douze ans, Pierre D'Ancône est l'un des principaux conseillers du Saint-Siège : il a été l'un des plus proches confidents du pape François et il demeure l'ambassadeur de la Fondation pontificale du le Pape Léon XIV. Dans ce récit rare et exceptionnel, l'ancien diplomate des Nations-Unies lève le voile sur de nombreux secrets jalousement gardés, depuis des siècles pour certains. Il raconte les intrigues de la Curie que le pape François a dû gérer dès son arrivée. Il explique aussi les raisons de la nomination du "Collège des cent cardinaux" , dont est issu le Souverain pontife, les tensions concernant les réformes de l'institution, les relations avec d'autres pays, en particulier avec la France, exécrables depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les scandales et procès mettant en cause des prélats et les luttes de pouvoir à l'heure du passage de témoin entre les deux papes. Pierre D'Ancône a assisté, en témoin privilégié, à l'ensemble des temps forts qui ont égrené ladite décennie : conclave, synodes, visites d'Etat, voyages officiels et préparation des grands discours. Il livre également de nombreuses confidences personnelles et privées qu'il a échangées avec le pape François. Dans cet ouvrage riche en confidences inédites, l'auteur évoque également ses rencontres avec les grandes figures, inspirantes, qui ont marqué sa vie. Celles de mère Térésa, le chanoine Guillon, ainsi que des pères Gérard et Lemonon. Il met enfin en garde quant aux avancées, profondes et déterminantes, devant absolument être entreprises afin de sauver l'Eglise romaine. Pierre D'Ancône, Français de naissance, Suisse de nationalité et Italien de résidence, officie en tant qu'Ambassadeur de la Fondation Pontificale, avec le titre d'interlocuteur privilégié du Saint-Siège aux Affaires réservées. Il a assuré la fonction de coordinateur des événements mondiaux pour le pape, ainsi que celle afférente au Pacte Mondial pour l'Education. Il préside également l'Agence Mondiale pour la bonne gouvernance. Auparavant, il a été officier de l'Information des Nations-Unies, au cabinet du Secrétaire Général Perez de Cuellar. Il y a notamment organisé une conférence mondiale sur les Affaires humanitaires. Thierry Niemen, né en 1961 à Paris, est journaliste professionnel. Il a collaboré à But, Midi-Libre et Le Sport, avant d'exercer en freelance. Il a également écrit Le Gang des machines à sous (L'Archipel, 2023), après avoir coécrit un premier ouvrage, J'ai séquestré Kim Kardashian, avec l'un des cinq "? papys braqueurs ? " de la première influenceuse planétaire, en 2021, publié chez le même éditeur.