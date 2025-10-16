La Véritable Histoire de Noël

Un conte universel et réconfortant, devenu un classique de Noël, traduit en plus de 15 langues et adapté en film à succès. Au coeur d'une Laponie aux neiges éternelles se niche un petit hameau. Nicolas y grandit paisiblement avec ses parents et sa petite soeur. Mais lorsque l'hiver emporte cruellement tous ceux qu'il aime, il se retrouve seul au monde, et personne au village n'est assez riche pour l'adopter. Le Conseil des Anciens prend alors une décision : chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente, et il en changera à la veille de Noël. Malgré sa situation difficile, Nicolas ne perd jamais espoir et continue de se consacrer à sa passion : fabriquer des jouets. Avec ses maigres moyens d'enfant et une étincelle de joie de vivre, le jeune garçon va réussir à raviver l'émerveillement au coeur de cette région glacée. Des plus petits gestes naissent les plus grandes légendes...