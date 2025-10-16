Inscription
#Roman jeunesse

La Véritable Histoire de Noël

Marko Leino

ActuaLitté
Un conte universel et réconfortant, devenu un classique de Noël, traduit en plus de 15 langues et adapté en film à succès. Au coeur d'une Laponie aux neiges éternelles se niche un petit hameau. Nicolas y grandit paisiblement avec ses parents et sa petite soeur. Mais lorsque l'hiver emporte cruellement tous ceux qu'il aime, il se retrouve seul au monde, et personne au village n'est assez riche pour l'adopter. Le Conseil des Anciens prend alors une décision : chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente, et il en changera à la veille de Noël. Malgré sa situation difficile, Nicolas ne perd jamais espoir et continue de se consacrer à sa passion : fabriquer des jouets. Avec ses maigres moyens d'enfant et une étincelle de joie de vivre, le jeune garçon va réussir à raviver l'émerveillement au coeur de cette région glacée. Des plus petits gestes naissent les plus grandes légendes...

Par Marko Leino
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marko Leino

Editeur

Michel Lafon

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

La Véritable Histoire de Noël

Marko Leino

Paru le 23/10/2025

320 pages

Michel Lafon

14,95 €

ActuaLitté
9782749962948
© Notice établie par ORB
