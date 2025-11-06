En quête de liberté

Le destin tragique et plein d'espoir de Sana, 15 ans, emmenée de force par sa mère dans la Syrie de Daesh. Un témoignage inédit. Un soir d'août 2014, Sana, 15 ans, croit partir en vacances en Algérie avec sa famille. Quand l'avion atterrit, elle comprend : elle est en fait en Turquie, direction la Syrie. La frontière franchie, à pied et en courant dans la nuit, l'adolescente se retrouve dans un pays aux mains des terroristes. Mariée de force à un combattant de l'Etat islamique, mère un an plus tard, elle affrontera la guerre, la faim, les camps kurdes et l'effacement de son droit d'exister. Pendant neuf années, Sana n'aura qu'un objectif : survivre. Survivre pour elle, survivre pour ses filles. Son récit est celui d'une résistance et d'un courage inouïs. L'histoire d'une enfant devenue femme dans l'enfer de Daesh, qui a conservé au péril de sa vie son indépendance de penser, et qui a choisi de se battre pour sa liberté. .