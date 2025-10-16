Inscription
Airfryer

Marmiton

ActuaLitté
Découvrez la révolution Air Fryer ! Votre nouveau partenaire de cuisson au quotidien pour FrireRôtirMijoter Griller Le tout avec un minimum d'huile pour un maximum de croustillant ! Ca y est ! Vous avez craqué pour un Air Fryer , et vous avez bien raison ! Quoi de mieux pour se faciliter la vie en cuisine ? Marmiton invite Eva, du compte Instagram @foooodiiizz, pour vous proposer 80 recettes ultra simples, rapides et gourmandes bien sûr, à réaliser au quotidien : Sticks de feta rôtis au sésame baguette flambée à partager oeufs cocotte au roquefort gratin de ravioles au comté poulet basquaise nuggets de chou-fleur croustillants brochettes de crevettes au citron et à l'ail mac and cheese, moussaka coulants au chocolat et coeur pistache bananes rôties... Il y en a pour tous les goûts, du p'tit déj au dîner , tout ça avec l'airfryer. Merci Eva pour les bonnes idées !

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Cuisine au robot

Airfryer

Marmiton

Paru le 16/10/2025

176 pages

Michel Lafon

18,95 €

9782749962849
