Découvrez la révolution Air Fryer ! Votre nouveau partenaire de cuisson au quotidien pour FrireRôtirMijoter Griller Le tout avec un minimum d'huile pour un maximum de croustillant ! Ca y est ! Vous avez craqué pour un Air Fryer , et vous avez bien raison ! Quoi de mieux pour se faciliter la vie en cuisine ? Marmiton invite Eva, du compte Instagram @foooodiiizz, pour vous proposer 80 recettes ultra simples, rapides et gourmandes bien sûr, à réaliser au quotidien : Sticks de feta rôtis au sésame baguette flambée à partager oeufs cocotte au roquefort gratin de ravioles au comté poulet basquaise nuggets de chou-fleur croustillants brochettes de crevettes au citron et à l'ail mac and cheese, moussaka coulants au chocolat et coeur pistache bananes rôties... Il y en a pour tous les goûts, du p'tit déj au dîner , tout ça avec l'airfryer. Merci Eva pour les bonnes idées !