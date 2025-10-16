La première histoire culturelle et visuelle des cabarets : ces temples de transgression qui ont révolutionné l'art, le désir et le regard sur la féminité depuis plus d'un siècle. " Cabaret " : un mot qui claque, éclatant de paillettes, de girls et de champagne... Mais derrière la fête, combien savent que le cabaret n'a cessé de bousculer les normes établies, qu'elles soient artistiques, sociétales ou sexuelles ? Son histoire irrévérencieuse commence à Montmartre à la Belle Epoque, interroge le regard porté sur le corps féminin nu, nous transporte dans le Berlin effervescent des années 1920, et continue de repousser les frontières en explorant les genres. En conjuguant une iconographie rare et des photographies d'art, Cabarets rend un hommage vibrant à la nuit, à la fête et à l'esprit de transgression qui animent ces lieux.