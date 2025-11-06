Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Convoités

Aylin Manço, Tracy Wolff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le passage en poche de la saga phénomène Assoiffés ! Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle ? Ca y est, je craque. J'ai atteint mon point de rupture : non seulement je m'apprête à passer mon bac dans un lycée pour créature surnaturelles, mais en plus ma situation amoureuse est plus embrouillée que jamais. Pour couronner le tout, la Sangsue vient de nous annoncer une nouvelle aussi dévastatrice qu'une bombe nucléaire. Jaxon est devenu plus froid que le blizzard ; Hudson est recherché par la police et le Cercle se déchire au sujet de mon accession au trône. Après tout, à quoi je m'attendais ? La vie à Katmere a toujours été intense, non ?

Par Aylin Manço, Tracy Wolff
Chez Pocket

| 1 Partages

Auteur

Aylin Manço, Tracy Wolff

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Convoités par Aylin Manço, Tracy Wolff

Commenter ce livre

 

Convoités

Tracy Wolff trad. Aylin Manço

Paru le 06/11/2025

512 pages

Pocket

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355216
9782266355216
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.