Le martyre politique en Europe du Sud (XIXe-XXIe siècles)

Depuis la fin du XVIIIe siècle, le martyre est une catégorie clef de l'espace politique. Ce livre interroge les continuités et les évolutions dans les perceptions de la mort sacrificielle et de ses usages au sein des mouvements politiques contemporains. Tout au long de la période contemporaine, les sociétés d'Europe méridionale voient se développer des figures multiples de martyrs politiques, qui fournissent aux divers courants d'opinion des prédécesseurs illustres, utilisés comme outil de légitimation et de pédagogie. A travers une collection de cas d'étude, ce livre a pour ambition de replacer la figure du martyr dans la sécularisation de ces sociétés, à la croisée du politique et du religieux.