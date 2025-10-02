Inscription
#Essais

Le martyre politique en Europe du Sud (XIXe-XXIe siècles)

Pierre-Marie Delpu, Pierre m. Delpu

Depuis la fin du XVIIIe siècle, le martyre est une catégorie clef de l'espace politique. Ce livre interroge les continuités et les évolutions dans les perceptions de la mort sacrificielle et de ses usages au sein des mouvements politiques contemporains. Tout au long de la période contemporaine, les sociétés d'Europe méridionale voient se développer des figures multiples de martyrs politiques, qui fournissent aux divers courants d'opinion des prédécesseurs illustres, utilisés comme outil de légitimation et de pédagogie. A travers une collection de cas d'étude, ce livre a pour ambition de replacer la figure du martyr dans la sécularisation de ces sociétés, à la croisée du politique et du religieux.

Par Pierre-Marie Delpu, Pierre m. Delpu
Chez Casa de Velazquez

|

Auteur

Pierre-Marie Delpu, Pierre m. Delpu

Editeur

Casa de Velazquez

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Le martyre politique en Europe du Sud (XIXe-XXIe siècles)

Pierre-Marie Delpu

Paru le 16/10/2025

388 pages

Casa de Velazquez

39,00 €

9788490964545
