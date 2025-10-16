Inscription
#Polar

La poussière des morts

Cécile Cabanac

ActuaLitté
Une nouvelle voix du polar français rejoint les éditions Michel Lafon : avec son style incisif et son sens redoutable du suspense, Cécile Cabanac s'inscrit dans la lignée des grandes signatures polar de la maison. Dans une maison abandonnée de la banlieue de Lille, un jeune fan d'urbex découvre le corps d'un homme décharné et ligoté, aux portes de la mort. Le supplicié décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Son autopsie révèle un étrange message contenu dans son estomac : " L'éternité aux élus ". Le commandant Xavier Ducastaing, son équipière, la capitaine Nadia Vernois, et la stagiaire de l'école de police Sybille Kervasdoué veulent croire à un lien entre le propriétaire des lieux, un ancien militaire délirant aux idées sectaires, et cette mise à mort ritualisée. Combien de temps le supplicié a-t-il été retenu prisonnier et privé de nourriture ? Etait-il victime ou consentant ? Commence une enquête aux ramifications tentaculaires jusqu'au tréfonds du darknet, un jeu de piste entre présent et passé qui passe au crible la relation toxique d'un détenu pour meurtre et de sa visiteuse de prison. Une enquête vertigineuse dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine

Par Cécile Cabanac
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Cécile Cabanac

Editeur

Michel Lafon

Genre

Romans policiers

La poussière des morts

Cécile Cabanac

Paru le 16/10/2025

400 pages

Michel Lafon

20,95 €

ActuaLitté
9782749960883
