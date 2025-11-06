Comme si de rien n'était

Adèle croit contrôler chaque aspect de sa vie, mais le passé finit toujours pas resurgir... Dans l'existence d'Adèle, le hasard n'existe pas. Tout doit être à sa place - orchestré jusqu'au moindre détail. Est-ce parce que Bertrand, son mari, ne supporte pas la moindre dérogation à l'ordre qu'il impose dans son foyer ? Un soir, Adèle rencontre le nouveau professeur de solfège de son fils, Hugues. Leurs regards se croisent. Troublé, il dit la reconnaître. Qui est cet homme, et pourquoi l'appelle-t-il Marie ? Simple confusion, délire fantasmatique, ou volonté de nuire ? A la suite de cette rencontre, le monde d'Adèle vacille. Elle résiste, veut à tout prix garder le contrôle, préserver sa famille, sa vie. Mais quand le chaos menace, comment lui échapper ? " Coup de coeur ! Avec ce roman psychologique sur l'emprise, la dépendance et la solitude, Barbara Abel explore la frontière très floue entre mensonges et vérités à travers des personnages ambigus et qui n'ont comme constante que leur désespoir. " La Librairie de Paris " Ce thriller psychologique sensible nous emmène aux confins de la raison. Une réussite de plus pour Barbara Abel. " Psychologies Tous les grands succès de Barbara Abel sont chez Pocket