Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Comme si de rien n'était

Barbara Abel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Adèle croit contrôler chaque aspect de sa vie, mais le passé finit toujours pas resurgir... Dans l'existence d'Adèle, le hasard n'existe pas. Tout doit être à sa place - orchestré jusqu'au moindre détail. Est-ce parce que Bertrand, son mari, ne supporte pas la moindre dérogation à l'ordre qu'il impose dans son foyer ? Un soir, Adèle rencontre le nouveau professeur de solfège de son fils, Hugues. Leurs regards se croisent. Troublé, il dit la reconnaître. Qui est cet homme, et pourquoi l'appelle-t-il Marie ? Simple confusion, délire fantasmatique, ou volonté de nuire ? A la suite de cette rencontre, le monde d'Adèle vacille. Elle résiste, veut à tout prix garder le contrôle, préserver sa famille, sa vie. Mais quand le chaos menace, comment lui échapper ? " Coup de coeur ! Avec ce roman psychologique sur l'emprise, la dépendance et la solitude, Barbara Abel explore la frontière très floue entre mensonges et vérités à travers des personnages ambigus et qui n'ont comme constante que leur désespoir. " La Librairie de Paris " Ce thriller psychologique sensible nous emmène aux confins de la raison. Une réussite de plus pour Barbara Abel. " Psychologies Tous les grands succès de Barbara Abel sont chez Pocket

Par Barbara Abel
Chez Pocket

|

Auteur

Barbara Abel

Editeur

Pocket

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comme si de rien n'était par Barbara Abel

Commenter ce livre

 

Comme si de rien n'était

Barbara Abel

Paru le 06/11/2025

360 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352574
9782266352574
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.