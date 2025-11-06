La Fabuleuse Histoire de la vie

A la croisée de la science et de la philosophie, un voyage fascinant à travers l'histoire de la vie qui invite à explorer les mystères de notre existence et de notre place dans l'univers. Il y a plus de quatre milliards d'années, la vie apparaissait sur Terre. Comment a-t-elle évolué ? Dans quel terreau l'arbre de la vie plonge-t-il ses racines ? L'humanité en occupe-t-elle la cime ou simplement l'une des branches ? Grand spécialiste de l'évolution, Juan Luis Arsuaga déroule une palpitante et fabuleuse histoire de la vie, depuis son origine jusqu'à nos jours - et au-delà. Merveilleux conteur, il nous entraîne dans un vertigineux voyage aux confins de la science et de la philosophie, en quête des réponses à la grande question : pourquoi sommes-nous ici ? " Un monument. Juan Luis Arsuaga est un immense paléontologue, découvreur d'une incroyable collection d'hominidés. " Yves Coppens Traduit de l'espagnol par Judith Vernant