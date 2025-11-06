Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La Fabuleuse Histoire de la vie

Juan Luis Arsuaga, Yves Coppens, Judith Vernant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la croisée de la science et de la philosophie, un voyage fascinant à travers l'histoire de la vie qui invite à explorer les mystères de notre existence et de notre place dans l'univers. Il y a plus de quatre milliards d'années, la vie apparaissait sur Terre. Comment a-t-elle évolué ? Dans quel terreau l'arbre de la vie plonge-t-il ses racines ? L'humanité en occupe-t-elle la cime ou simplement l'une des branches ? Grand spécialiste de l'évolution, Juan Luis Arsuaga déroule une palpitante et fabuleuse histoire de la vie, depuis son origine jusqu'à nos jours - et au-delà. Merveilleux conteur, il nous entraîne dans un vertigineux voyage aux confins de la science et de la philosophie, en quête des réponses à la grande question : pourquoi sommes-nous ici ? " Un monument. Juan Luis Arsuaga est un immense paléontologue, découvreur d'une incroyable collection d'hominidés. " Yves Coppens Traduit de l'espagnol par Judith Vernant

Par Juan Luis Arsuaga, Yves Coppens, Judith Vernant
Chez Pocket

|

Auteur

Juan Luis Arsuaga, Yves Coppens, Judith Vernant

Editeur

Pocket

Genre

Evolution

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Fabuleuse Histoire de la vie par Juan Luis Arsuaga, Yves Coppens, Judith Vernant

Commenter ce livre

 

La Fabuleuse Histoire de la vie

Juan Luis Arsuaga trad. Judith Vernant

Paru le 06/11/2025

704 pages

Pocket

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350044
9782266350044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.