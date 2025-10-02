Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La branche argentine

Carole Zalberg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Elle se relèvera. Bien sûr qu'elle se relèvera. Comme tant d'autres pourtant écrasés de chagrin. Mais quiconque l'a côtoyée ne reconnaîtra pas celle qu'elle est devenue, femme à peine vive, femme foudroyée et rétrécie que le présent désormais indiffère". Au lendemain du 7-Octobre, alors que Jo, son père, doit être placé en maison de retraite, Marie se lance dans l'archéologie familiale. Elle a toujours éprouvé une fascination pour l'Argentine, où elle n'est pourtant jamais allée. Or, elle vient d'apprendre qu'une branche de la famille s'y déploie depuis la dernière guerre. Marie embarque alors sur les traces d'Ella, sa lointaine cousine partie se réfugier à Buenos Aires en 1942. A mesure que la mémoire de Jo s'efface, le roman de ses origines se construit, et la jeune Ella se dresse devant nous, accoudée au bastingage d'un bateau, espérant que l'homme qu'elle aime la rejoindra dès la prochaine escale. Face à elle, un nouvel exil et le deuil impossible. Comment se reconstruire et rebâtir sa vie sur des ruines ? Que faire des fantômes qui habitent la nuit ? N'y a-t-il qu'un grand amour et feint-on d'aimer quand on l'a perdu ? Hanté par la disparition, le roman se déploie autour de ces questions.

Par Carole Zalberg
Chez Le soir venu

|

Auteur

Carole Zalberg

Editeur

Le soir venu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La branche argentine par Carole Zalberg

Commenter ce livre

 

La branche argentine

Carole Zalberg

Paru le 02/10/2025

208 pages

Le soir venu

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940797141
9782940797141
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.