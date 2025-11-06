Inscription
#Roman francophone

13 à table !

Collectif

12e édition de 13 à table , le recueil de nouvelles 100% bénévole au profit des Restos du coeur. 1 livre acheté = 5 repas distribués. Les Restos du Coeur fêtent leurs 40 ans en septembre 2025. 40 ans que Coluche a eu une petite idée, devenue grande. Le thème du recueil de l'année tombait sous le sens : Quelle bonne idée ! Les auteurs solidaires de cette 12e édition : Philippe Besson Michel Bussi Mireille Calmel Sandrine Collette Céline Denjean Lorraine Fouchet Karine Giebel Raphaëlle Giordano Alexandra Lapierre Henri Loevenbruck Agnès Martin-Lugand Valérie Perrin Romain Puértolas Couverture de Catherine Meurisse

Par Collectif
Chez Pocket

|

Auteur

Collectif

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

13 à table !

Collectif

Paru le 06/11/2025

288 pages

Pocket

6,00 €

9782266348942
