L'héritage du Vatican

Cotton Malone sur la piste du secret le mieux gardé du Vatican. 1512. Dans la cathédrale de Sienne, le pape Jules II et Julien de Médicis concluent un accord dans le plus grand secret. Celui-ci, placé sous l'égide du " Serment du Christ ", engage le Vatican ad vitam aeternam . 2025. Cotton Malone est recruté par la Garde suisse pontificale pour enquêter sur les agissements suspects d'un cardinal. Très vite, ses investigations le mènent sur la piste de deux mystérieux documents, vieux de plus de cinq cents ans et qui, s'ils étaient dévoilés, menaceraient les fondements même de l'Eglise. De l'ordre très particulier des Chartreux au tombeau du peintre Raphaël, en passant par l'histoire des Médicis ou de la Sainte-Alliance, une société secrète créée au Vatican au XVIe siècle, Steve Berry nous entraîne ici dans une quête palpitante à travers bon nombre de mystères historiques et religieux.