Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Tout ce qui brille

Danielle Steel, Sophie Pertus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le bonheur se cache parfois là où on ne l'attend pas... Coco est belle, intelligente, et a des projets plein la tête. Entre son job d'été au sein d'un grand magazine new-yorkais, ses week-ends sur la côte dans la résidence secondaire de ses parents et son amitié avec Sam, elle mène une existence privilégiée. Mais le jour où ses parents disparaissent brutalement, tout son univers s'écroule. A seulement 21 ans, Coco, dévastée, se retrouve à la tête d'une fortune colossale. Jeune, innocente et isolée, elle est vite séduite par des hommes qui profitent de sa fragilité. Après plusieurs trahisons, Coco comprend que la vie qu'elle mène est bien loin des valeurs transmises par ses parents... Parviendra-t-elle à reprendre son destin en main ?

Par Danielle Steel, Sophie Pertus
Chez Pocket

|

Auteur

Danielle Steel, Sophie Pertus

Editeur

Pocket

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout ce qui brille par Danielle Steel, Sophie Pertus

Commenter ce livre

 

Tout ce qui brille

Danielle Steel trad. Sophie Pertus

Paru le 06/11/2025

336 pages

Pocket

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348317
9782266348317
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.