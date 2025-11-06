Le Club des orphelins de Noël

Quatre amis. Dix Noëls ensemble. Le meilleur est-il à venir ? Depuis dix ans, Hannah, Priya, Théo et Finn, quatre amis à New York, célèbrent Noël de façon peu conventionnelle. Tous devenus orphelins, que ce soit par choix ou par contrainte, ils se réunissent chaque année avec la famille qu'ils ont créée ensemble. Mais quand leurs chemins commencent à se séparer, Hannah décide d'organiser le Noël le plus grandiose qu'ils aient jamais vécu. Et cette dernière célébration, avec les changements qu'elle augure, pourrait bien être exactement ce dont tous ont besoin...