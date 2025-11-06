Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le Club des orphelins de Noël

Sylvie Del Cotto, Becca Freeman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quatre amis. Dix Noëls ensemble. Le meilleur est-il à venir ? Depuis dix ans, Hannah, Priya, Théo et Finn, quatre amis à New York, célèbrent Noël de façon peu conventionnelle. Tous devenus orphelins, que ce soit par choix ou par contrainte, ils se réunissent chaque année avec la famille qu'ils ont créée ensemble. Mais quand leurs chemins commencent à se séparer, Hannah décide d'organiser le Noël le plus grandiose qu'ils aient jamais vécu. Et cette dernière célébration, avec les changements qu'elle augure, pourrait bien être exactement ce dont tous ont besoin...

Par Sylvie Del Cotto, Becca Freeman
Chez Pocket

|

Auteur

Sylvie Del Cotto, Becca Freeman

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Club des orphelins de Noël par Sylvie Del Cotto, Becca Freeman

Commenter ce livre

 

Le Club des orphelins de Noël

Becca Freeman trad. Sylvie Del Cotto

Paru le 06/11/2025

384 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266339148
9782266339148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.