Je ne suis pas raciste mais...

Quand on pose la question autour de nous, beaucoup semblent penser qu'on en a enfin terminé avec le racisme. Après tout, Barack Obama a été élu Président des Etats-Unis, Aya Nakamura a chanté avec la Garde républicaine et la seule personne raciste de notre entourage est ce vieil oncle pénible qui boit trop à Noël. Et pourtant... La couleur de peau n'a-t-elle vraiment plus d'impact sur le parcours scolaire ? Sur l'obtention d'un emploi ? Sur le traitement prescrit par un médecin ? Sur l'issue d'un date Tinder ? Sur les contrôles d'identité ? Sur les interactions avec les forces de l'ordre lors d'une manifestation ? Et si, pour parler de racisme, on remplaçait les anecdotes, les opinions, les émotions par des faits, des statistiques et l'observation scientifique ? C'est ce que propose Keon West, professeur en psychologie sociale, dans ce livre à la fois lumineux et nécessaire qui, tout en nous éclairant sur nos propres biais, nous aide à mieux comprendre, et donc à mieux combattre, les discriminations.