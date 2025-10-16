Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Je ne suis pas raciste mais...

Keon West

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand on pose la question autour de nous, beaucoup semblent penser qu'on en a enfin terminé avec le racisme. Après tout, Barack Obama a été élu Président des Etats-Unis, Aya Nakamura a chanté avec la Garde républicaine et la seule personne raciste de notre entourage est ce vieil oncle pénible qui boit trop à Noël. Et pourtant... La couleur de peau n'a-t-elle vraiment plus d'impact sur le parcours scolaire ? Sur l'obtention d'un emploi ? Sur le traitement prescrit par un médecin ? Sur l'issue d'un date Tinder ? Sur les contrôles d'identité ? Sur les interactions avec les forces de l'ordre lors d'une manifestation ? Et si, pour parler de racisme, on remplaçait les anecdotes, les opinions, les émotions par des faits, des statistiques et l'observation scientifique ? C'est ce que propose Keon West, professeur en psychologie sociale, dans ce livre à la fois lumineux et nécessaire qui, tout en nous éclairant sur nos propres biais, nous aide à mieux comprendre, et donc à mieux combattre, les discriminations.

Par Keon West
Chez Belfond

|

Auteur

Keon West

Editeur

Belfond

Genre

discriminations, exclusion, ra

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je ne suis pas raciste mais... par Keon West

Commenter ce livre

 

Je ne suis pas raciste mais...

Keon West

Paru le 16/10/2025

352 pages

Belfond

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714405340
9782714405340
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.