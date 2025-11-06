Le monarque emblématique de la Renaissance. Le règne du plus grand monarque de la Renaissance demeure profondément inscrit dans la mémoire collective : outre les grandes réalisations architecturales comme Chambord, les victoires éclatantes comme Marignan et les défaites glorieuses comme Pavie, la postérité a retenu les liens privilégiés entre Léonard de Vinci et son royal mécène, ainsi que les affrontements entre le roi de France et son rival l'empereur Charles Quint. Séquence brillante malgré quelques ombres au tableau, le règne de François Ier voit à la fois naître la France moderne, par les grandes réformes venues structurer l'administration du royaume, mais aussi éclater une crise religieuse majeure avec l'émergence du protestantisme, sans compter la mise en place des grands enjeux géopolitiques, essentiels pour comprendre les guerres et la diplomatie durant les trois siècles suivants, sans oublier enfin l'extraordinaire révolution artistique et le foisonnement culturel du règne, les plus grands artistes ayant eu à coeur d'oeuvrer pour le plus puissant des rois. Grâce aux collections de la Bibliothèque nationale de France, le règne du plus célèbre monarque de la dynastie des Valois peut être relu à la lumière de documents inédits ou méconnus : les portraits de ses courtisans, les somptueux livres et manuscrits enluminés de sa bibliothèque privée, mais aussi les archives de ses proches et les lettres de sa famille forment un extraordinaire corpus, offrant un nouveau regard sur la Renaissance. Un écrin pour un joyau historiographique.