Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Les Sept Vies extraordinaires de Devi Kumari

Sarah Tardy, Vikas Swarup

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des ruelles labyrinthiques de Delhi aux terres sacrées du Pendjab, des paysages enchanteurs du Kerala aux rivages ensoleillés de Goa, en passant par les rues vibrantes de Mumbai, une odyssée étourdissante au coeur de l'Inde d'aujourd'hui. Par l'auteur de l'inoubliable Slumdog Millionaire , une comédie noire irrésistible, un page-turner made in Bollywood. Victime d'un enlèvement en pleine rue, la jeune Devi est retenue prisonnière dans un sous-sol par un homme dont elle ignore l'identité. Pour ajouter encore à sa terreur, son geôlier exige d'elle qu'elle confesse des crimes dont elle n'a aucune idée. Si elle n'avoue pas, au petit matin, elle mourra. Alors, Devi va raconter sa vie. Celle d'une enfant des bidonvilles qui, à force de courage et de détermination, a changé sa destinée. Ses talents de conteuse lui permettront-ils de survivre à la nuit la plus longue de son existence ?

Par Sarah Tardy, Vikas Swarup
Chez Belfond

|

Auteur

Sarah Tardy, Vikas Swarup

Editeur

Belfond

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Sept Vies extraordinaires de Devi Kumari par Sarah Tardy, Vikas Swarup

Commenter ce livre

 

Les Sept Vies extraordinaires de Devi Kumari

Vikas Swarup trad. Sarah Tardy

Paru le 16/10/2025

400 pages

Belfond

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714404268
9782714404268
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.