Les Sept Vies extraordinaires de Devi Kumari

Des ruelles labyrinthiques de Delhi aux terres sacrées du Pendjab, des paysages enchanteurs du Kerala aux rivages ensoleillés de Goa, en passant par les rues vibrantes de Mumbai, une odyssée étourdissante au coeur de l'Inde d'aujourd'hui. Par l'auteur de l'inoubliable Slumdog Millionaire , une comédie noire irrésistible, un page-turner made in Bollywood. Victime d'un enlèvement en pleine rue, la jeune Devi est retenue prisonnière dans un sous-sol par un homme dont elle ignore l'identité. Pour ajouter encore à sa terreur, son geôlier exige d'elle qu'elle confesse des crimes dont elle n'a aucune idée. Si elle n'avoue pas, au petit matin, elle mourra. Alors, Devi va raconter sa vie. Celle d'une enfant des bidonvilles qui, à force de courage et de détermination, a changé sa destinée. Ses talents de conteuse lui permettront-ils de survivre à la nuit la plus longue de son existence ?