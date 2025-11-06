Elysée-Bercy

A la veille d'un budget 2026 âprement disputé, Jannick Alimi montre que Bercy est devenu le vrai lieu de pouvoir de la République. Depuis leur forteresse dorée, les ministres de l'Economie et des Finances sont au centre du jeu et tiennent les rênes du pays. Depuis leur forteresse dorée de Bercy, les ministres de l'Economie et des Finances tiennent les rênes du pouvoir. Rien n'échappe à leurs calculs : coûts, coupes budgétaires, impôts nouveaux... En lien direct avec le président, les Strauss-Kahn, Lagarde, Sarkozy, Le Maire ou Lescure ont souvent éclipsé les Premiers ministres. Devenus les véritables maîtres du jeu, ces grands argentiers croient que tout - ; absolument tout - ; dépend de la monnaie et du budget. Dans cette enquête saisissante, Jannick Alimi nous ouvre les portes des couloirs feutrés où se décide l'avenir du pays. Elle dévoile une République travaillée en profondeur par le pouvoir et l'argent, où des Elon Musk à la française rêvent d'imposer leur vision. Une réduction à la " tronçonneuse " de la dépense publique menace-t-elle déjà notre modèle social ? Le compte à rebours a commencé.