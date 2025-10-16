Dessiner des personnages (trop) mignons & (un peu) effrayants

Apprenez à dessiner des personnages aussi adorables que terrifiants ! Grâce à ce livre et à l'univers drôlement décalé de Marcie Driessen, lancez vous le défi de rendre mignon un monstre habituellement terrifiant ou, à l'inverse, de transformer un bébé chien en une créature bizarrement effrayante ! Au fil des chapitres, découvrez 70 modèles en pas-à-pas et plein de conseils amusants pour développer ce style vraiment unique en son genre. Prêt pour le grand frisson ? A vos crayons !