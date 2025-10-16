Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Dessiner des personnages (trop) mignons & (un peu) effrayants

Marthe Oréal, Marcie Driessen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Apprenez à dessiner des personnages aussi adorables que terrifiants ! Grâce à ce livre et à l'univers drôlement décalé de Marcie Driessen, lancez vous le défi de rendre mignon un monstre habituellement terrifiant ou, à l'inverse, de transformer un bébé chien en une créature bizarrement effrayante ! Au fil des chapitres, découvrez 70 modèles en pas-à-pas et plein de conseils amusants pour développer ce style vraiment unique en son genre. Prêt pour le grand frisson ? A vos crayons !

Par Marthe Oréal, Marcie Driessen
Chez Vigot

|

Auteur

Marthe Oréal, Marcie Driessen

Editeur

Vigot

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dessiner des personnages (trop) mignons & (un peu) effrayants par Marthe Oréal, Marcie Driessen

Commenter ce livre

 

Dessiner des personnages (trop) mignons & (un peu) effrayants

Marcie Driessen trad. Marthe Oréal

Paru le 16/10/2025

160 pages

Vigot

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711427529
9782711427529
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.