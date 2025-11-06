Inscription
#Essais

Bowie, les livres qui ont changé sa vie

John O'Connell, Luis Paadin, Mickey Gaboriaud

ActuaLitté
Dix ans après la disparition de Bowie, un indispensable pour comprendre son oeuvre et connaitre les livres qui l'ont inspiré. David Bowie, ou David Robert Jones, de son vrai nom, était un lecteur compulsif qui ne se déplaçait jamais sans sa bibliothèque portative. Trois ans avant sa mort, en 2013, dans le cadre de la mémorable exposition qui lui a été consacrée à Londres au Victoria & Albert Museum, il a offert au public une liste des cent livres l'ayant le plus influencé. Dans Bowie, les livres qui ont changé sa vie , John O'Connell a choisi de passer individuellement en revue chacun de ces ouvrages en examinant leur impact sur la vie et l'oeuvre de la star. Dans un premier temps, les titres semblent se succéder comme autant de pièces d'un puzzle insoluble : que viennent donc faire 1984 ou Sur la route à côté des Chants de Maldoror ou de L'Amant de Lady Chatterley ? Fiction, essais, revues de bandes dessinées et autres magazines satiriques... Occultisme, spiritualité, psychologie et histoire de l'art... Le moins que l'on puisse dire, c'est que la liste et les domaines qu'elle englobe sont éclectiques ! Au fil des pages, l'auteur nous abreuve d'indices révélateurs et d'une mine d'anecdotes qui permettent, à défaut de reconstituer le portrait exhaustif d'un artiste complexe et transformiste, de s'en faire une vision un peu plus définie. Un éclairage passionnant sur un esprit curieux, qui a su se nourrir de ses diverses passions pour construire une carrière et une oeuvre devenues cultes.

Par John O'Connell, Luis Paadin, Mickey Gaboriaud
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

John O'Connell, Luis Paadin, Mickey Gaboriaud

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Rock

Retrouver tous les articles sur Bowie, les livres qui ont changé sa vie par John O'Connell, Luis Paadin, Mickey Gaboriaud

Commenter ce livre

 

Bowie, les livres qui ont changé sa vie

John O'Connell, Luis Paadin trad. Mickey Gaboriaud

Paru le 06/11/2025

368 pages

Presses de la Cité

21,00 €

ActuaLitté
9782258213159
