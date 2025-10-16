J'arrête de faire les questions et les réponses

Bien se comprendre et s'écouter semble plus que jamais un chemin difficile. Sortir satisfait et apaisé d'une conversation, d'une réunion, voire d'une soirée entre amis dépend beaucoup de la qualité de notre écoute et des questions qui alimentent nos échanges. Ce livre est une invitation à interroger nos manières de questionner et nos habitudes d'écoute. Car écouter et questionner disent beaucoup de nous. Et les enjeux sont considérables dans notre vie personnelle comme professionnelle, notamment quand il s'agit de négocier, de prendre une décision ou de surmonter une situation tendue. Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser l'art de questionner et adopter des attitudes d'écoute appropriées et constructives. Un livre plein d'exemples concrets pour mieux s'écouter et se comprendre